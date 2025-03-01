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Автомобили, конфискованные у жителей Тюменской области за пьяную езду, отправили в зону СВО

Общество, 15:54 27 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

24 автомобиля, конфискованных в собственность государства у жителей Тюменской области за повторную пьяную езду, были переданы при содействии Росимущества представителям Министерства обороны РФ для дальнейшей отправки в зону СВО.

"Ведомство на регулярной основе сотрудничает с Министерством обороны Российской Федерации по передаче в зону проведения специальной военной операции имущества, обращённого в собственность государства", - сообщил руководитель территориального управления Росимущества в Тюменской области Сергей Лейбенков.

Кроме автомобильной техники, военным передают рыболовные снасти, товары народного потребления. По словам Сергея Лейбенкова, сети военные используют в качестве укрытия от дронов, автомобили применяют в наступательных целях.

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Отметим, что это уже третья с начала СВО подобная передача техники из Тюменской области. Помощь в транспортировке автомобилей до места назначения оказал депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин.

"По закону, автомобиль, чей владелец повторно попадается пьяным за рулём, изымается, - рассказал депутат корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия". – На государственном уровне было принято решение передавать эти машины для нужд наших военных".

Владимир Пискайкин отметил, что благодаря этому, с одной стороны, на этих машинах пьяные люди не будут создавать новые опасные ситуации на дороге, с другой - машины послужат бойцам, выполняющим сегодня задачи на СВО.

Николай Ступников

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# автомобили , Росимущество

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