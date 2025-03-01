В Тюмени обсудили вопросы регулирования банковской деятельности и противодействия мошенничеству

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Вопросы регулирования банковской деятельности и проблемы противодействия мошенничеству были главными темами для дискуссии участников 21 межрегиональной конференции "Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы, роль в социально-экономическом развитии регионов", которая прошла в Тюменской областной думе 27 марта 2025 года.

Эта конференция, по словам председателя комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Оксаны Величко, прочно вошла в календарь работы тюменских депутатов.

"Тема финансового мошенничества и меры борьбы с ним активно обсуждалась на прошлой конференции, и вызвала оживленную дискуссию, - подчеркнула она. – Сегодня вопросы, связанные с финансовым мошенничеством, приняли активную фазу на уровне законодательного процесса. Мы знаем, что с начала марта текущего года у нас заработали законы, связанные с самозапретом на выдачу потребительских кредитов, с осени этого года начнут работать законы, связанные с периодом охлаждения потребительских кредитов. Буквально пару дней назад Госдума приняла ряд законов, в которых предусмотрены меры борьбы с интернет и телефонным мошенничеством".

Оксана Величко подчеркнула, что данная тема требует участия банков, правоохранительных и государственных органов. "Но самый важный момент заключается в том, что необходимо повышать финансовую грамотность населения. Финансовая культура - это часть общей культуры нашего гражданина, - подчеркнула она. - Надо, начиная со школьной скамьи, предметно и целенаправленно вкладывать в головы детей основы и базовые понятия финансовой грамотности".

Вице-президент ассоциации Банка России Сергей Клименко отметил работу Банка России и Минфина, которые активно помогают и финансовой отрасли и всей экономики в целом. "Благодаря действиям регулятора мы смогли относительно легко пережить кризисный период, связанный с санкциями", - сказал он.

А вот в борьбе с мошенничеством, по словам Сергея Клименко, просто не хватает инструментов. "Кибермошенничество –проблема актуальная, потому что у нас уже украдены сотни миллиардов рублей. И банки, и законодатели, и правоохранительные органы активно работают в этом направлении, но нам не хватает инструментов для борьбы с ним. Мы направляем различные предложения для того, чтобы совершенствовать деятельность, деятельность правоохранительных органов, но, к сожалению, мошенники оказываются всегда впереди за счет того, что используют новые технологии, а какие-то наши действия ограничены законодательным регулированием. Сейчас все меняется достаточно быстро, в том числе и в плане законодательства и мы думаем, что можем больше денег оставлять на счетах, если они были украдены и, соответственно возвращать".

Отдельно участники конференции остановились на проблеме дропперства. Дроппер — это человек, который сознательно или случайно предоставляет свои банковские реквизиты мошенникам для проведения незаконных операций. Он - посредник между преступниками и жертвами, который помогает скрыть следы финансовых операций.

Вице-президент ассоциации Банка России Сергей Клименко считает действенной мерой ограничение выдачи банковских карт. "С таким предложением выступает Банк России, - рассказал он. – И эта мера может сработать".

Сейчас активно обсуждается возможность уголовной ответственности за такое деяние. И председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко считает такое решение действенной мерой. "Это та мера, которая четко определит отношение государства к данному типу преступлений, - заявила она. - Сегодня же молодые люди в погоне за легким заработком не становятся участниками процесса наказания за него".



Борис Олейник