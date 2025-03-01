Произведения искусства XVIII века из коллекции князей Юсуповых и Голицыных представят в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Произведения искусства XVIII века из коллекции князей Юсуповых и Голицыных представят на выставке в Тюмени. Она будет работать в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова с 4 апреля по 6 июля, сообщает информационный центр правительства региона.

Экспозицию "Античность. Век Просвещения. Сюжеты" организуют Музейный комплекс им. И.Я. Словцова и Государственный музей-заповедник "Архангельское".

Только в день открытия для всех посетителей вход на выставку бесплатный.

Всего будет представлено 75 экспонатов. Среди них — гравюры Франческо Пиранези, запечатлевшие руины Помпеи; полотна французских и итальянских мастеров, таких как Франсуа Лемуан, Луи Гоффье, Якопо Амигони, Марианно Росси, Паоло Батони; редкие образцы фарфора, созданные в Мейсене, Вене и мастерских усадьбы Архангельское.

Также гостям представят коллекцию скульптур: бюсты Аполлона Бельведерского, Гомера, Эврипида и философов, созданные в XVIII–XIX веках по античным образцам.

Будет продемонстрировано и собрание редких книг князя Н.Б. Юсупова, включающее издание "Трудов великого Гиппократа" 1595 года, труды античных философов и литераторов, а также научные сочинения по архитектуре, нумизматике и искусству.

Возрастное ограничение: 6+.