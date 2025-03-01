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Режим повышенной готовности введен в Тюменской области для подготовки к паводку

Губернатор, 19:03 27 марта 2025

Telegram-канал Александра Моора (архив) | Фото: Telegram-канал Александра Моора (архив)

Режим повышенной готовности введен в Тюменской области для подготовки к паводку, сообщает информационное агентство правительства региона.

Постановление № 26 от 27 марта 2025 года "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Нормативный документ размещен на официальном портале публикации правовых актов.

Актуальная и достоверная информация о ситуации с паводком в регионе – в личном Telegram-канале главы региона, в информационном центре правительства Тюменской области и на официальном портале органов госвласти.

Ответы на вопросы можно получить по телефону горячей линии 122.

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# Александр Моор , подготовка к паводку

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