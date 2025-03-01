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Юные шахматисты со всего региона сыграют на первенстве в Тюмени

Спорт, 16:40 28 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Командное первенство региона по шахматам "Белая ладья" пройдет в Тюменском технопарке 29 и 30 марта. Торжественное открытие запланировано на 10 часов в субботу, после этого стартуют игры, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За награды посоревнуются порядка 50 команд из городов и районов Тюменской области. Возраст участников - до 13 лет. Лучшие игроки отправятся на всероссийский финал соревнований в Сочи.

На турнире также подведут итоги областного конкурса "Хрустальная ладья", который в этом году отмечает свой 35-летний юбилей.

Добавим, с 2025 года конкурс посвящен памяти известного тюменского тренера по шахматам Юрия Новикова.

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