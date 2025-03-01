Для заводоуковских школьников провели экскурсию в кабинет стоматолога
Увидеть работу опытных врачей изнутри, потрогать и изучить современное стоматологическое оборудование смогли старшеклассники школы № 3 в Заводоуковске. Для них провели профориентационную экскурсию в профильную поликлинику Областной больницы № 12.
Ребята посетили кабинеты хирургической, терапевтической, ортопедической стоматологии, детского специалиста, зуботехническую лабораторию и рентген-кабинет. О специфике работы здесь они узнали непосредственно от врачей и медсестер.
Главная цель экскурсии - содействие выбору старшеклассниками своего профессионального пути, сообщает региональный департамент здравоохранения.