  • 28 марта 202528.03.2025пятница
  • USD83,8347
    EUR90,5441
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер южный

Для заводоуковских школьников провели экскурсию в кабинет стоматолога

Общество, 16:29 28 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Увидеть работу опытных врачей изнутри, потрогать и изучить современное стоматологическое оборудование смогли старшеклассники школы № 3 в Заводоуковске. Для них провели профориентационную экскурсию в профильную поликлинику Областной больницы № 12.

Ребята посетили кабинеты хирургической, терапевтической, ортопедической стоматологии, детского специалиста, зуботехническую лабораторию и рентген-кабинет. О специфике работы здесь они узнали непосредственно от врачей и медсестер.

Главная цель экскурсии - содействие выбору старшеклассниками своего профессионального пути, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Заводоуковск , профориентация , стоматология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:57 28.03.202529 марта - события дня
17:46 28.03.2025Частное солнечное затмение 29 марта обойдет Тюмень стороной
17:35 28.03.2025Тюменских студентов зовут на чемпионат России по спортивному "Что? Где? Когда?"
17:24 28.03.2025В России создадут единый реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора