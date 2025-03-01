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В Тюменской области автоинспекторы взяли под особый контроль федеральные автодороги

Общество, 15:45 28 марта 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Под особый контроль взяли федеральные автодороги региона сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области 28 марта, проводится мероприятие "Трасса", сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы специализированного взвода ДПС несут службу в Уватском и Тобольском районах на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей избегать опасных маневров, сбавить скорость на опасных участках, где запрещен маневр обгона, а также рекомендуют протирать госномера автомобилей, чтобы они были читаемыми.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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