В Тюменской области автоинспекторы взяли под особый контроль федеральные автодороги
Под особый контроль взяли федеральные автодороги региона сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области 28 марта, проводится мероприятие "Трасса", сообщает пресс-служба ведомства.
Инспекторы специализированного взвода ДПС несут службу в Уватском и Тобольском районах на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей избегать опасных маневров, сбавить скорость на опасных участках, где запрещен маневр обгона, а также рекомендуют протирать госномера автомобилей, чтобы они были читаемыми.
Видео: Госавтоинспекция Тюменской области