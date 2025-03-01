На Урале усилят работу по предупреждению экстремизма в молодежной среде

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

С началом специальной военной операции в регионе увеличилось количество фактов вовлечения молодежи в совершение противоправных деяний. Это отметил полномочный представитель президента России Артём Жога, который провёл совещание по профилактике деструктивных проявлений среди молодёжи в Уральском федеральном округе.

На территории УФО за прошедший год зафиксирован ряд подобных случаев, и это следствие целенаправленных действий украинских спецслужб и пропагандистов радикальных направлений, отметил полпред.

Основной инструмент вербовки – социальные сети. Вступая в переписку, молодежь попадает под влияние профессиональных, подкованных с точки зрения психологии, манипуляторов. "Очевидно, что необходимо усилить эффективность работы по предупреждению экстремизма в молодёжной среде. В фокусе особого внимания должна быть работа с молодым поколением в учебных заведениях. Важно объяснить молодежи негативные последствия таких деяний, "вооружить" их знаниями об используемых методах вербовки и о том, как этому противостоять. Есть выражение: "Хочешь победить врага - воспитай его детей". Нам необходимо вовлекать детей к участию в патриотических организациях, таких как "Движение первых", – подчеркнул Артём Жога.

Полпред предложил организовать программы повышения квалификации для сотрудников и преподавателей образовательных учреждений Уральского федерального округа, включив в них курсы по профилактике деструктивного поведения молодёжи и навыки распознавания первых признаков радикализации. Для родителей учащихся нужно разработать рекомендации по профилактике и противодействию вовлечения детей в экстремистскую деятельность, сообщает пресс-служба полпредства.