Четыре участка водоводов протяженностью 6,5 км отремонтируют тюменцы в Краснодоне

| Фото: t.me/tyumen_krasnodon | Фото: t.me/tyumen_krasnodon

Четыре участка водоводов протяженностью 6,5 км отремонтируют тюменцы в Краснодоне за год. Также специалистам компании "ТюменьБурСтрой" предстоит обновить один самотечный коллектор и 200 м сетей водоотведения, сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

"Из Тюмени приехало большое количество людей, прибыла техника. Начинаем новые работы. Здесь идёт замена водовода. Сейчас готовим шлейф для прохода нашей техники", - уточнил представитель компании Иван Рыбаков.

Тюменцы уже восстановили водоводы в районе станции "Известковая". Это был последний аварийный участок трубопровода протяжённостью около 200 м. Приступили к работе на участке от ул. Красных Шахтёров до Климовской насосной станции. Специалистам предстоит проложить новую трубу диаметром 225 мм и протяжённостью свыше 3 км.

Отметим, ремонт идет в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, которое подписано между правительством Тюменской областью и администрацией Краснодонского муниципального округа.