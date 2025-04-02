В Сладковском районе провели комплексные кадастровые работы
Комплексные кадастровые работы провели в Маслянском сельском поселении Сладковского района. Специалисты уточнили сведения по 52 земельным участкам и 27 объектам недвижимости, сообщает администрация муниципального образования.
"В результате выполнения комплексных кадастровых работ устранены многочисленные пересечения земельных участков, объектов недвижимости. Работы проведены при софинансировании бюджета Тюменской области", - уточнили в районной администрации.
Отметим, выполнение комплексных кадастровых работ положительно влияет на качество и полноту данных, содержащихся в ЕГРН, формирование бюджета по имущественным налогам. Обеспечивает защиту прав и имущественных интересов собственников.