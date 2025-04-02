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В Сладковском районе провели комплексные кадастровые работы

Общество, 13:53 02 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексные кадастровые работы провели в Маслянском сельском поселении Сладковского района. Специалисты уточнили сведения по 52 земельным участкам и 27 объектам недвижимости, сообщает администрация муниципального образования.

"В результате выполнения комплексных кадастровых работ устранены многочисленные пересечения земельных участков, объектов недвижимости. Работы проведены при софинансировании бюджета Тюменской области", - уточнили в районной администрации.

Отметим, выполнение комплексных кадастровых работ положительно влияет на качество и полноту данных, содержащихся в ЕГРН, формирование бюджета по имущественным налогам. Обеспечивает защиту прав и имущественных интересов собственников.

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# ЕГРН , кадастр , Сладковский район

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