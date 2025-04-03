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Собственники 53 домов в Тюменской области сменили управляющие компании

Общество, 09:29 03 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Собственники 53 многоквартирных домов в Тюменской области сменили управляющие компании в апреле. Решения об этом они приняли на общих собраниях, сообщает Госжилинспекция.

Больше всего изменений произошло в Тюмени. Обслуживать дом № 13 на ул. Текстильной вместо компании "Жилсервисуют" будет УК "Фаворит". А по дому № 55 на ул. Бахтиярова в Ялуторовске УК "Интеграл" заменила компанию "Квартал-Сервис". В Тобольске - мкр. 3Б, собственники дома 25 поменяли организацию "СТМ" на ООО "Сантэл".

Кроме этого, в 33 многоквартирных домах в с. Каскара и в 12 МКД п. Новотуринский Тюменского района по решениям общих собраний собственников, распоряжениям муниципальных образований МУЖЭП с. Онохино пришло на смену Каскаринскому МУП ЖКХ.

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# ЖКХ , управляющие компании

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