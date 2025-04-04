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Ирина Аверина расскажет тюменцам о культурном коде современных дизайнеров

Общество, 08:13 04 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Культурный код России и регионов в одежде современных дизайнеров" начнется в центре "Сибирь" (ул. Осипенко, 35) 11 апреля в 15 часов. Спикер - стилист, историк моды, создатель конкурса дизайнеров "Народный кутюрье", учредитель АНО "Культура Сибири", директор театра моды "АртПодиум" Ирина Аверина.

"Что такое культурный код России и регионов в моде, как молодые дизайнеры используют его в одежде, почему сейчас модно возвращаться к истокам и национальной идентичности? Ответы на эти вопросы услышат участники встречи", - сообщили организаторы.

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# лекция , мода

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