Ирина Аверина расскажет тюменцам о культурном коде современных дизайнеров
Лекция "Культурный код России и регионов в одежде современных дизайнеров" начнется в центре "Сибирь" (ул. Осипенко, 35) 11 апреля в 15 часов. Спикер - стилист, историк моды, создатель конкурса дизайнеров "Народный кутюрье", учредитель АНО "Культура Сибири", директор театра моды "АртПодиум" Ирина Аверина.
"Что такое культурный код России и регионов в моде, как молодые дизайнеры используют его в одежде, почему сейчас модно возвращаться к истокам и национальной идентичности? Ответы на эти вопросы услышат участники встречи", - сообщили организаторы.
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