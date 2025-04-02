Водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

5-летний ребенок попал под колеса автомобиля Toyota на проезде 9 мая в Тюмени. ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе произошло вечером 1 апреля, сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 45-летний водитель вовремя не заметил ребенка, который переходил дорогу с родителями. Он пояснил, что мальчик впереди родителей бежал через дорогу. Дошкольник получил ранения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам, а родителям при переходе проезжей части держать за руку детей, не достигших 7-летнего возраста.