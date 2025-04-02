  • 2 апреля 20252.04.2025среда
  • В Тюмени 13..15 С 5 м/с ветер южный

Водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе в Тюмени

Происшествия, 13:42 02 апреля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

5-летний ребенок попал под колеса автомобиля Toyota на проезде 9 мая в Тюмени. ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе произошло вечером 1 апреля, сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 45-летний водитель вовремя не заметил ребенка, который переходил дорогу с родителями. Он пояснил, что мальчик впереди родителей бежал через дорогу. Дошкольник получил ранения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам, а родителям при переходе проезжей части держать за руку детей, не достигших 7-летнего возраста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:42 02.04.2025Водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе в Тюмени
12:25 02.04.2025Двух человек спасли на пожаре в Тюмени
09:29 02.04.2025В деревне под Голышманово непотушенный окурок обернулся пожаром и гибелью человека
17:58 01.04.2025На улице Профсоюзной в Тюмени треснул асфальт

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора