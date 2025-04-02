Муралы, посвященные труду хирургов и конструкторов, появятся в Тюмени ко Дню Победы

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Муралы, посвященные труду хирургов и конструкторов в годы Великой Отечественной войны, появятся в Тюмени ко Дню Победы. Это часть патриотической кампании "Мы помним", которую ежегодно проводит "Молодая гвардия Единой России".

"Сначала хотели отобразить тюменских героев. Но раз Тюмень с 2021 года носит почетное звание "Город трудовой доблести", то решили создать изображения, посвященные труженикам тыла. Эти люди много сделали для города в годы Великой Отечественной войны", — поделилась заместитель руководителя тюменского отделения "Молодой гвардии" Ангелина Лапушор.

Мурал в центре города посвятят Семену Пацко, который курировал строительство легендарного передвижного поезда-бани, и авиаконструктору Олегу Антонову. Второй появится в новом жилом комплексе в честь врачей-хирургом.

Работы продлятся по 27 апреля. Известно, что муралы нанесут на фасадах зданий на ул. Малыгина, 2 и на ул. Арктической. Сейчас эскизы согласовывают с жильцами домов.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Отметим, за всю патриотическую кампанию "Мы помним" активисты планируют провести 11 проектов. Это акция "Георгиевская лента", патриотический квартирник, "Уроки Великой победы", модель историко-политических конференций времен Великой Отечественной войны, автобус памяти, минута молчания, свеча Памяти, знамя Победы, #кстати.Тюмень, "Лица героев Победы", патриотический субботник.

"Патриотическая работа в этом году будет вестись с большей силой. Представим несколько новых направлений и проектов. Для нас важно в год 80-летия Победы отдать дань памяти и уважения погибшим в Великой Отечественной войне и, конечно, уделить внимание ветеранам", — сказал федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев по видеообращению. Сейчас тюменец находится с гуманитарной миссией в госпитале в ЛНР.

Инна Пахомова