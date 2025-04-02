Клуб коммуникаторов нефтегазовой промышленности откроют на TNF-2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Клуб коммуникаторов нефтегазовой промышленности создала команда Промышленно-энергетического форума TNF. Его задача – объединить маркетологов и PR-специалистов, работающих в отрасли, для поиска свежих решений по продвижению компаний и брендов.

Первая онлайн-встреча PR-клуба TNF начнется 8 апреля в 12 часов (мск). Ее тема – "Эффективное участие в выставке: как запомниться и найти партнеров". Вектор обсуждения зададут исполнительный директор форума Владимир Илющенко, руководитель TNF EXPO Екатерина Булдакова и директор по развитию компании "ОБТЭК" Анна Корчагина. Участники расскажут о современных выставочных форматах и успешных кейсах позиционирования компаний на деловых мероприятиях.

"TNF – форум, где обсуждается и формируется будущее российского ТЭКа. Он получил статус федеральной площадки, демонстрирующей технологические возможности и экспортный потенциал отечественной нефтегазовой промышленности. Но для выхода на новые рынки мало произвести качественный продукт. Его нужно грамотно продвигать, используя самые эффективные инструменты. Надеемся, что созданный нами клуб коммуникаторов поможет в решении этой задачи", - сказал исполнительный директор Промышленно-энергетического форума TNF Владимир Илющенко:

Партнером нового проекта TNF стало агентство коммуникаций "Контекст", которое занимается информационным сопровождением форума.

Татьяна Криницкая, генеральный директор агентства коммуникаций "Контекст": "Вынужденная информационная тишина в нефтегазовом секторе ставит новые вызовы перед всеми, кто занимается продвижением промышленных брендов. Под эгидой PR-клуба мы хотим объединить как специалистов по связям с общественностью, так и маркетологов. Такая синергия позволит нам тиражировать лучшие практики, находить и внедрять действительно работающие форматы".

Вторая онлайн-встреча PR-клуба состоится в августе. Речь пойдет о том, как заявить о бренде на предстоящем форуме и выстраивать внешние коммуникации в условиях информационных ограничений. Очная встреча пройдет в сентябре в дни TNF-2025 и будет посвящена эффективному пиару в промышленном секторе.

Попасть на первую онлайн-встречу можно по регистрации.

Промышленно-энергетический форум TNF пройдет с 15 по 18 сентября. Главная деловая площадка нефтегазовой отрасли в России объединяет производителей оборудования и услуг, недропользователей, структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику. Центральная тема TNF 2025 – "Технологическое лидерство: объединяя усилия".

Ожидается участие 12 тысяч человек, в том числе представителей более 900 компаний из 50 регионов России, бизнес-миссий из Китая, Казахстана и других стран.