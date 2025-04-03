Более 460 нелегальных сортов овощей выявили в маркетплейсах Тюменской области

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Более 460 нелегальных сортов овощей выявили в маркетплейсах Тюменской области с начала года. Все они не внесены в Государственный реестр селекционных достижений, сообщает управление регионального Россельхознадзора.

Нарушения выявили в интернет-магазине, где обнаружили, что с нарушением маркировки здесь продают 52 сорта пакетированных семян овощных культур. В том числе капуста, морковь, огурцы, томаты, кукуруза и другие.

В управление подчеркнули, реализация семян, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, нарушает закон "О семеноводстве". Нарушители получили предостережения.