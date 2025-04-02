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В Тюмени стартует ежегодная акция "Почтовая станция "Спасибо ветеранам!"

Общество, 17:34 02 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

С приближением 80-летия Великой Победы в Тюмени стартует ежегодная акция "Почтовая станция "Спасибо ветеранам!", организованная тюменским благотворительным фондом "Старшее поколение" совместно с региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Как сообщает отдел по связям с общественностью регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации, с 15 апреля по 30 мая жители Тюмени могут присоединиться к добровольческому марафону и принять участие в мероприятиях. Каждый желающий может сформировать подарок, который доставят волонтеры-почтальоны на специальном ретро-автомобиле "#Спасибомобиле" ветеранам.

С 15 по 28 апреля для школьников и воспитанников детсадов пройдет патриотический марафон. Юные участники смогут своими руками изготовить и оформить бандероли в стиле прошлых лет, которые вместе с подарками дополнительно создадут приятное настроение.

Организаторы акции подчеркивают важность сохранения памяти о подвигах героев войны, знакомства с их судьбами и выражения искренней благодарности за мирное небо над головой.

Добровольные помощники уже готовы отправиться по "Дороге Победы" и доставить подарки ветеранам.

Тюменцы могут купить и передать подарки в пункт приема по адресу ул. Карла Маркса, 123 (кабинет №4 с понедельника по пятницу с 8 часов до 16 часов 30 минут). Также можно лично поздравить и вручить подарок ветерану в присутствии специалиста центра или Благотворительного фонда.

Целевое благотворительное пожертвование можно зачислить на счет тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение". Реквизиты: ИНН: 7204195128; КПП: 720301001 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России г. Тюмень, р/сч. 40703810767100036764, БИК 047102651, к/сч. 30101810800000000651 (назначение платежа: благотворительное пожертвование, в графе "Получатель" необходимо указать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение").

Подробная информация о проекте - на портале тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение", в официальном сообществе "ВКонтакте" или по телефону 51-77-05.

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# Великая Отечественная война , ветераны , волонтеры

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