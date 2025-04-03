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Пресс-конференция о проведении Тотального диктанта в Тюмени

Общество, 15:10 03 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Проведение акции Тотальный диктант в городе Тюмени" начнется на сайте инфомраицонного агентства "Тюменская линия" в 16 часов.

Спикеры: координатор акции Тотальный диктант в Тюмени, доцент, заместитель директора Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Наталья Ракитина; телерадиоведущая ГТРК "Регион-Тюмень", член Союза журналистов России Галина Вилюм; доцент кафедры языкознания и литературоведения Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, Член Филологического совета Тотального диктанта Наталья Кузнецова.

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