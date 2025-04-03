Пресс-конференция о проведении Тотального диктанта в Тюмени
Трансляция пресс-конференции "Проведение акции Тотальный диктант в городе Тюмени" начнется на сайте инфомраицонного агентства "Тюменская линия" в 16 часов.
Спикеры: координатор акции Тотальный диктант в Тюмени, доцент, заместитель директора Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Наталья Ракитина; телерадиоведущая ГТРК "Регион-Тюмень", член Союза журналистов России Галина Вилюм; доцент кафедры языкознания и литературоведения Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, Член Филологического совета Тотального диктанта Наталья Кузнецова.