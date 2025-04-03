Областной чемпионат по танцам на колясках проходит в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Чемпионат Тюменской области по танцам на колясках среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в с. Мальково с 3 по 5 апреля. В спортивном комплексе "Олимпия" выступят 50 участников от 13 лет из Тюмени, Ишима, Ялуторовска и Тюменского района.

Они исполнят номера в европейской, латиноамериканской, общей и произвольной программах, сообщает администрация Тюменского района.

Победителей и призеров определят по наибольшему количеству набранных баллов за все выступления. Эти соревнования станут отборочными для формирования состава сборной команды Тюменской области.