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Областной чемпионат по танцам на колясках проходит в Тюменском районе

Общество, 15:21 03 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Чемпионат Тюменской области по танцам на колясках среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в с. Мальково с 3 по 5 апреля. В спортивном комплексе "Олимпия" выступят 50 участников от 13 лет из Тюмени, Ишима, Ялуторовска и Тюменского района.

Они исполнят номера в европейской, латиноамериканской, общей и произвольной программах, сообщает администрация Тюменского района.

Победителей и призеров определят по наибольшему количеству набранных баллов за все выступления. Эти соревнования станут отборочными для формирования состава сборной команды Тюменской области.

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