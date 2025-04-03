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В Тюмени 36 ветеранов получили адресную помощь с начала года

Общество, 16:05 03 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36 тюменских ветеранов Великой Отечественной войны получили адресную поддержку в виде новой бытовой техники, мебели, средств реабилитации благодаря счету "Победа" с начала 2025 года.

Об этом сказал глава Тюмени Максим Афанасьев на конференции городского отделения партии "Единая Россия" 2 апреля.

"Вот уже больше четверти века в Тюмени поддерживается добрая традиция помогать ветеранам. Для этой цели городской совет ветеранов собирает и распределяет поступающие от горожан пожертвования посредством благотворительного счета "Победа". С начала года в различные предприятия и организации Тюмени направлено 310 писем с предложением перечислить финансовую помощь на этот счет", — отметил мэр.

Общая сумма поддержки за первый квартал составила 773 тыс. рублей.

Отметим, с августа 2024 года принято решение расширить функционал благотворительного счета "Победа": на эти средства начали приобретать необходимое для бойцов специальной военной операции. За время реализации обновленного проекта его поддержали более девяти тысяч жителей и более 150 организаций Тюмени. Всего поступило пожертвований на сумму более 50 млн рублей, включая переданное имущество.

Поддержку оказали 40 войсковым подразделениям. Средства со счета также пошли на оплату транспортных расходов десяти гуманитарных конвоев, отправленных в зону СВО.

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# ветераны Великой Отечественной войны , Максим Афанасьев

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