Родителям объяснили, как защитить детей от "вербовщиков"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В МВД России подготовили ряд рекомендаций, которые помогут защитить детей от пагубного влияния так называемых "вербовщиков".

В социальных сетях и мессенджерах провокаторы могут склонять россиян к террористической деятельности и другим серьезным преступлениям. Особенно уязвимой категорией являются подростки и молодежь. Соцсети позволяют провокаторам свободно собирать информацию о потенциальных жертвах и анализировать личные страницы, выбирая тех, кто демонстрирует активность, определенные политические, религиозные или иные взгляды, но не имеет четких личностных позиций.

Родителям важно заранее проинформировать детей и подростков обо всех возможных рисках и угрозах сети Интернет, научить ребенка не отвечать на сомнительные предложения и сообщения в социальных сетях. Также следует аккуратно проверять с кем ведёт переписку ребёнок в личных сообщениях, обращать внимание на поведение и новые интересы ребенка. Особенно обращать внимание, если ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в Интернете, так называемые "челленджи". Они могут содержать опасные для здоровья действия. Родителям необходимо также поддерживать контакты с друзьями и одноклассниками ребенка и их родителями.

О любых подозрительных предложениях и новых знакомых подростку следует сообщить родителям или педагогам, а также позвонить в правоохранительные органы (тел. 102).