Пожарные гидранты к летнему сезону досрочно подготовили в Тюмени

| Фото: ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Сезонное обслуживание пожарных гидрантов завершили специалисты "Росводоканал Тюмень" с опережением графика. С начала года обследованы все устройства для пожаротушения: 39 заменили на новые, на 14-ти проведен текущий ремонт.

"Тюменский водоканал обслуживает 3 тысячи 989 гидрантов. Их количество постоянно растет. С начала года мы установили 14 новых устройств, реализуя программу по обеспечению централизованным водоснабжением "безводных" районов города. Каждый гидрант проходит проверку два раза в год", - рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций "Росводоканал Тюмень" Владимир Шааб.

Все гидранты отмечены на интерактивной карте. Доступ к ней имеют службы регионального МЧС. Специалисты могут в любой момент получить информацию о точном местоположении гидранта, его техническом состоянии, датах последней проверки или ремонта. В случае пожара карта позволяет быстро найти ближайший гидрант, узнать его работоспособность и подать воду без потери времени.