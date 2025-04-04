Проект "Герои новых технологий" поможет ветеранам СВО найти работу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских ветеранов-инвалидов специальной военной операции и членов их семей приглашают принять участие социальном проекте "Герои новых технологий". Уникальный проект молодежной комиссии Московского координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы запущен в январе 2025 года при поддержке Государственного фонда "Защитники Отечества".

Основная цель проекта – создать эффективное решение проблемы нехватки рабочих мест для ветеранов-инвалидов в малых населенных пунктах по всей России.

"У ветеранов СВО должны быть все возможности для трудоустройства", - сказал президент России Владимир Путин.

В рамках проекта участники смогут стать дистанционными сотрудниками крупных российских компаний, получат возможность пройти бесплатное обучение современным и востребованным IT-профессиям, что будет способствовать повышению дистанционной занятости.

"В ближайшее время планируется вовлечение в проект ещё большего количества работодателей по всей стране", - отмечено в сообщении организаторов.

Уже сейчас ветераны СВО могут самостоятельно стать участниками проекта "Герои новых технологий", заполнив заявку на сайте Героитехнологий.рф.