На Старотобольском тракте в Тюмени построят ледовую арену

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ледовую арену построят на Старотобольском тракте в Тюмени. Она будет представлять из себя многофункциональную площадку, на которой можно будет проводить как спортивные, так и культурные мероприятия.

Об этом рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев в интервью для проекта "Диалоги о городе".

"На территории Старотобольского тракта оформлен земельный участок. Прорабатываются вопросы и возможности внебюджетного софинансирования строительства объекта. Примеры этого есть во многих городах", — добавил мэр.

Вместимость объекта составит 10 тыс. человек.

Максим Афанасьев добавил, что на прилегающих к будущей застройке территориях уже запроектированы отели.

Инна Пахомова