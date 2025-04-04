Тюменские молодые ученые могут выиграть грант от МТС и Российской академии наук

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровая экосистема МТС, благотворительный фонд "Система" и Российская академия наук объявляют о старте конкурса для молодых ученых. Ключевой номинацией стало направление искусственного интеллекта и квантовых технологий. Авторы лучших инновационных разработок получат финансовую и методическую поддержку внедрения результатов работы.

В рамках номинации "Искусственный интеллект и квантовые технологии" молодые ученые, аспиранты и студенты могут предложить разработки и исследования в использовании искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках. Среди конкурсных тем заявлена разработка алгоритмов построения семантических графов знаний на основе демографического и культурного контекста современной России. Подобные алгоритмы в дальнейшем помогут адаптировать большие языковые модели для пользователей в России.

"В Тюменской области очень сильное ИТ-сообщество, в основе которого студенты и выпускники местных вузов. Обладая экспертизой в сфере инновационных технологий, искусственного интеллекта, мы ежегодно организуем для молодежи чемпионаты, олимпиады для поддержки талантливых ребят, где активно проявляют себя и тюменские студенты. К примеру, в конкурсе "Первое рабочее место" в прошлом году в число победителей вошел Тюменский государственный университет. Уверена, новый конкурс для молодых ученых вызовет у ребят большой интерес, приглашаю к активному участию", - прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации – молодой ученый либо команда студентов и молодых ученых, представляющие собственные научные разработки и инновационные исследования. Прием заявок на участие осуществляется с 26 марта по 20 июля 2025 года. Экспертная комиссия будет оценивать работы по следующим критериям: научная новизна, оригинальность; актуальность идеи; теоретическая обоснованность; уровень научной проработки и возможность внедрения в практику; инновационность проекта; внедрение и апробация. Имена победителей конкурса станут известны с 10 октября по 1 ноября 2025 года.

Подробно с номинациями и регламентом конкурса можно ознакомиться по ссылке.

В прошлом году на конкурс молодых ученых МТС, БФ Система и РАН поступило почти 350 заявок от молодых ученых, представляющих более чем 75 научно-исследовательских и образовательных организаций из 45 регионов страны. Лучшими стали авторы 16 проектов в четырех номинациях, посвященных искусственному интеллекту и квантовым технологиям, альтернативным источникам энергии, генетике и биомедицине, химии и новым материалам.