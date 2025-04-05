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Самые первые врачи в жизни человека отмечают профессиональный праздник

Общество, 08:33 05 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

5 апреля свой профессиональный праздник отмечают неонатологи - специалисты, которые занимаются детьми с периода рождения до первых четырех недель жизни. Поэтому их называют первыми врачами в жизни человека.

В Тюменском Перинатальном центре сегодня трудятся 27 неонатологов и 17 реаниматологов-неонатологов. Все преждевременные роды направляют только в Перинатальный центр, поэтому педиатрическая служба включает сразу нескольких отделений: два - новорожденных, два - реанимации новорожденных, патологии, где детки могут находиться до полугода, и дистанционный реанимационно-консультативный центр. Руководит их слаженной работой опытный врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Фомичев.

Однако не только профессионализм врачей играет важную роль в выхаживании крошек, которые только появились на свет. Огромную помощь могут оказать мамы и папы.

"В этот период мы стараемся максимально привлекать родителей, особенно важно это для малышей с экстремально низким весом. И грудное молоко, и посещение мамы и папы, их микрофлора, которая насыщает ребенка. Обязателен тактильный контакт, родители разговаривают, поют песни своим малышам", - поделилась заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 1 Наталья Тюрина.

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