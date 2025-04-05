Госпрограмма по профилактике правонарушений помогла снизить количество преступлений в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 2,4 %уменьшилось количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области по итогам 2024 года. При этом число тяжких и особо тяжких деяний снизилось на 3,2 %.

Этого удалось достичь в том числе благодаря госпрограмме "Профилактика правонарушений". Только за минувший год на ее реализацию было направлено более 458 млн рублей из регионального бюджета, сообщает информационный центр областного правительства. Годовые итоги программы рассмотрели на заседании координационного совета по профилактике правонарушений под председательством заместителя губернатора региона Павла Белявского.

Так, на содержание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в 2024 году было направлено более 92 млн рублей. Еще 45,8 млн - на развитие материально-технической базы подразделений по охране общественного порядка ОВД Тюменской области, Тюменского линейного отдела МВД России и регионального Управления Росгвардии.

"Важнейшим итогом нашей совместной деятельности в рамках реализации региональной программы является стабильная оперативная обстановка и некоторое снижение преступности. Надеюсь, нам удастся эту позитивную тенденцию сохранить", – подчеркнул Павел Белявский.