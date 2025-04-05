Первый конкурс почетных караулов провели в Тюменском районе в год 80-летия Победы

Девять школьных команд из восьми сельских поселений Тюменского района приняли участие в первом районном смотре-конкурсе почетных караулов и знаменных групп. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы, Году защитника Отечества и Году героев в Тюменской области.

Ребята показали свои строевые навыки, продемонстрировали возложение цветов, вынос знамени, почетный караул. Почти все из них уже знакомы с армейской дисциплиной: семь команд представляли слушатели групп добровольной военной подготовки, еще две - юнармейские отряды. Многие из них уже несли караул на мемориалах и в школах, участвовали в военно-патриотических слетах и соревнованиях.

Как отметил заместитель начальника управления спорта и молодежной политики администрации Тюменского района Андрей Зобнинский, главная задача конкурса - дать ребятам четкое понимание того, чем они занимаются. Чтобы заходя в День Победы на мемориалы и памятные места, не просто механически отдавать воинские почести, выполнять свою роль, а делать это осознанно, с большим уважением к своей стране и ее героям.

"Я сама будучи пионеркой ходила в знаменной группе, была ассистентом. Мы убеждены, что эти традиции необходимо возрождать, независимо, военизированный характер они носят или нет. Уважительное отношение к знамени - это про патриотизм в первую очередь, про знание своей истории, своих корней, памятных дат воинской славы России. Эти навыки в любом случае будут важны и полезны ребятам", - считает глава Тюменского района Ольга Зимина.

Оценивали навыки ребят опытные бойцы: представители военизированных классов, ветераны службы и СВО. В итоге победителем первого конкурса стал отряд "Дельта" Муллашинского сельского поселения. Серебро - у "Звезды" Ембаевского поселения, замкнули тройку призеров ребята из отряда "Беркут" Боровского сельского поселения.

Ольга Зимина уточнила, что увидеть навыки юных защитников, боевую выправку знаменных групп жители района и всей Тюменской области смогут на торжественных мероприятиях, посвященных юбилею Победы в течение всего года. Также в районе начинают подготовку к еще одному масштабному соревнованию - военно-патриотической игре "Зарница.2.0".

Евгения Шевцова