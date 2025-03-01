Юрий Кузнецов исполнит главную роль в тюменской короткометражке "Орден"
78-летний российский актер Юрий Кузнецов исполнит главную роль в короткометражке "Орден" тюменской кинокомпании "Пушка". Лента посвящена Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Автор сценария и режиссер — Михаил Музалевский.
"Идея этого проекта родилась в нашей киношколе. У Михаила была задумка, как главный персонаж оказывается в прошлом, связанным с Великой Отечественной войной. Три дня будем снимать современные сцены, и пара дней уйдет на историческую часть. Поедем в Ялуторовск, там есть подходящие места. И также хотим провести съемки в зале Дворец культуры "Нефтяник", - рассказал создатель кинокомпании "Пушка" Максим Габула.
По сюжету подросток Женя, пытаясь вернуть долг местному хулигану, решается на кражу ордена Красной звезды у ветерана Иннокентия Филипповича. Но вместо легкой добычи он погружается в мистические видения 1942 года, переживая подвиги детей-партизан и их трагическую судьбу.
Юрий Кузнецов в тюменском "Ордене" исполнит роль фронтовика. Он известен по ролям в фильмах: "Брат", "Русский крест", "Гений, "Остров", был занят в сериалах "Противостояние", "Преступление и наказание", "Эпидемия" и других.
В ленте примут участие 15-летний Савелий Кудряшов. На его счету фильмы: "Семейный переполох", "Хоккейные папы", "Калашников", сериалы "Триггер", "Эпидемия" и другие. И 16-летний Григорий Дудник. Он знаком любителям кино по ролям в фильмах "О чем говорят мужчины", "Простые удовольствия". Был занят в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Напомним, режиссер "Ордена" Михаил Музалевский представил в 2024 г. фильм "Юрка". Ранее известность ему принес "Панчер".
Команда проекта начнет активную работу над короткометражкой с середины апреля. Премьера фильма пройдет до конца 2025 г.
Анжела Лебедева