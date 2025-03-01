Юрий Кузнецов исполнит главную роль в тюменской короткометражке "Орден"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

78-летний российский актер Юрий Кузнецов исполнит главную роль в короткометражке "Орден" тюменской кинокомпании "Пушка". Лента посвящена Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Автор сценария и режиссер — Михаил Музалевский.

"Идея этого проекта родилась в нашей киношколе. У Михаила была задумка, как главный персонаж оказывается в прошлом, связанным с Великой Отечественной войной. Три дня будем снимать современные сцены, и пара дней уйдет на историческую часть. Поедем в Ялуторовск, там есть подходящие места. И также хотим провести съемки в зале Дворец культуры "Нефтяник", - рассказал создатель кинокомпании "Пушка" Максим Габула.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По сюжету подросток Женя, пытаясь вернуть долг местному хулигану, решается на кражу ордена Красной звезды у ветерана Иннокентия Филипповича. Но вместо легкой добычи он погружается в мистические видения 1942 года, переживая подвиги детей-партизан и их трагическую судьбу.

Юрий Кузнецов в тюменском "Ордене" исполнит роль фронтовика. Он известен по ролям в фильмах: "Брат", "Русский крест", "Гений, "Остров", был занят в сериалах "Противостояние", "Преступление и наказание", "Эпидемия" и других.

В ленте примут участие 15-летний Савелий Кудряшов. На его счету фильмы: "Семейный переполох", "Хоккейные папы", "Калашников", сериалы "Триггер", "Эпидемия" и другие. И 16-летний Григорий Дудник. Он знаком любителям кино по ролям в фильмах "О чем говорят мужчины", "Простые удовольствия". Был занят в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, режиссер "Ордена" Михаил Музалевский представил в 2024 г. фильм "Юрка". Ранее известность ему принес "Панчер".

Команда проекта начнет активную работу над короткометражкой с середины апреля. Премьера фильма пройдет до конца 2025 г.

Анжела Лебедева