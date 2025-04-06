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Какие сорта арбуза и дыни можно вырастить в Тюмени, рассказала садовод

Общество, 14:28 06 апреля 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Современные сорта и грамотный подход позволят с успехом выращивать бахчевые даже в северных условиях. В этом убеждена тюменский садовод и агроном-биолог Валентина Погорельцева.

В условиях короткого и нестабильного лета эксперт рекомендует отдавать предпочтение раннеспелым сортам, которые успевают вызреть за 70–90 дней, а также устойчивы к холодам и перепадам температуры.

Из арбузов хорошо подойдут такие сорта, как "Огонек" и "Шуга бейби". Что касается дыни, в условиях климата Тюменской области стоит отдать предпочтение сортам "Галилей", "Злато Скифов" и "Дачница".

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