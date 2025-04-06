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К профилактике ДТП с детьми в Тюменской области привлекают родителей

Общество, 15:39 06 апреля 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Мероприятия с участием "Советов отцов" и "Родительских патрулей" проходят у школ и детских садов Тюменской области. Их цель — снизить аварийность на дорогах при перевозке детей в автомобилях, отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.

Вместе с активными родителями водителям напоминают о необходимости четкого соблюдения ПДД при перевозке детей в автомобилях, использования аккуратного стиля вождения, соблюдения правил перевозки детей.

Отмечается, что в этом году уже около 3 тыс. водителей привлечены к ответственности за нарушения правил перевозки детей.

С начала этого года в Тюменской области произошло 48 ДТП с участием детей-пассажиров. 4 ребенка погибли, 56 получили ранения.

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# детская безопасность , ДТП

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