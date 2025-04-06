К профилактике ДТП с детьми в Тюменской области привлекают родителей
Мероприятия с участием "Советов отцов" и "Родительских патрулей" проходят у школ и детских садов Тюменской области. Их цель — снизить аварийность на дорогах при перевозке детей в автомобилях, отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.
Вместе с активными родителями водителям напоминают о необходимости четкого соблюдения ПДД при перевозке детей в автомобилях, использования аккуратного стиля вождения, соблюдения правил перевозки детей.
Отмечается, что в этом году уже около 3 тыс. водителей привлечены к ответственности за нарушения правил перевозки детей.
С начала этого года в Тюменской области произошло 48 ДТП с участием детей-пассажиров. 4 ребенка погибли, 56 получили ранения.