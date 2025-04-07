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Корпоративные льготы и программы развития используют тюменские компании в борьбе за кадры

Экономика, 11:29 07 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Корпоративные льготы и программы развития используют в конкуренции за кадры работодатели Тюменской области. При этом рост зарплат стал более сдержанным.

В первом квартале количество вакансий на платформе "Авито работа" увеличилось на 24 % по сравнению с тремя первыми месяцами 2024 года. Прирост по средним зарплатным предложениям для новых сотрудников составил 1,4 % - 62 тыс. 537 рублей в месяц при фиксированном графике за полный месяц работы.

"Мы видим, что темпы зарплатной гонки стали более сдержанными, а работодатели обращаются к другим способам для привлечения и удержания персонала, делают ставку на программы развития сотрудников, повышение эффективности и производительности. В связи с тем, что значительных изменений в ситуации с занятостью и заметного притока кандидатов в ближайшей перспективе не ожидается, компаниям необходимо быстрее адаптироваться к требованиям рынка и предлагать конкурентные условия труда, развивать HR-бренд и работать над репутацией бизнеса", — рассказал управляющий директор "Авито работы" Дмитрий Пучков корреспонденту ИА "Тюменская линия".

Александр Жолобов, пресс-служба "Авито" | Фото: Александр Жолобов, пресс-служба "Авито"

Помимо размера заработной платы для соискателей важны гибкие условия труда, возможности для профессионального и карьерного развития, комфортные рабочие места, стабильность и надёжность компании. Работодатели не только предлагают различные бонусы, но и расширяют границы найма, организуют обучение и переобучение, внедряют новые форматы занятости.

"Тренд на подработку тоже входит в число популярных современных тенденций. Привлечение временного персонала позволяет компаниям эффективнее закрывать вакансии в условиях нехватки кадров и решать актуальные рабочие задачи, например, в периоды повышенного спроса на продукцию и услуги. Как выяснилось в ходе одного из исследований платформы, основными причинами, по которым россияне берут подработку, являются желание иметь несколько источников дохода и способ занять свободное время, а также стремление накопить на крупную покупку и участие в интересных проектах", — прокомментировал директор по развитию "Авито работы" Роман Губанов.

Александр Жолобов, пресс-служба "Авито" | Фото: Александр Жолобов, пресс-служба "Авито"

Отметим, ранее на Санкт-Петербургском международном форуме труда эксперты платформы онлайн-объявлений рассказали, что в Тюменской области количество вакансий с отметкой, что они подходят для студентов, увеличилось на 59 %, а для пенсионеров — на 70 %.

Оксана Корнеенкова

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# вакансии , конкуренция , работодатели , рынок труда

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