Комфортные условия и коллектив мотивируют тюменских зумеров к работе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Комфортные условия и доброжелательные отношения в коллективе мотивируют тюменских зумеров к работе. Эти факторы указали в качестве основных 42 % и 38 % опрошенных молодых специалистов. Данные опроса привел корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" управляющий директор "Авито работы" на пресс-подходе IX Международного форума труда в Санкт-Петербурге.

"Как заявляют сами зумеры, главными стремлениями для них являются постоянное саморазвитие, получение признания и одобрения общества, желание приносить реальную пользу. Поэтому они обращают внимание на адаптационные программы и обучающие курсы в компании. Для них важную роль имеют и перспективы продвижения по карьерной лестнице. Молодежь также ценит гибкий график и возможность работать в гибридном и дистанционном формате, бережно относится к соблюдению work-life balance, хотя может позаниматься интересной задачей вне рабочего времени", - уточнил руководитель.

По его словам, в число приоритетов при выборе работодателя у поколения конца 1990 - начала 2000 годов входят также социальная деятельность компании и забота об экологии. Кроме того, молодые люди предпочитают онлайн-общение, удобство и простоту, так что ищут вакансии в интернете, не любят тратить время на звонки, им удобнее общаться с работодателем в чатах.

"С учётом предпочтений кандидатов работодатели предлагают возможности обучения не только профильным навыкам, но и социально-психологическим компетенциям, внедряют гибкие форматы занятости, расширяют меры поддержки молодых специалистов, используют цифровые технологии в процессе найма персонала", - пояснил особенности работы с такими соискателями федеральный эксперт.

Вместе с тем, участие на рынке труда кандидатов 20-34 лет на 26 % ниже, чем 10 лет назад. Сказывается демографическая ситуация 1990 годов. Однако в 2024 году количество резюме, которые опубликовали соискатели до 24 лет увеличилось на "Авито работе" в Тюменской области, увеличилось на 20 % по сравнению с годом ранее. Причем у многих уже есть опыт работы - об этом в опросе заявили 72 % респондентов из Уральского федерального округа.

Напомним, на IX Международном форуме труда в Санкт-Петербурге обсуждаются вопросы прогнозирования кадровой потребности, маршрутизации выпускников образовательных организаций, охраны труда и модернизации службы занятости в рамках реализации национального проекта "Кадры".

Оксана Корнеенкова