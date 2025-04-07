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Глэмпинг или кемпинг: тюменцев захватил тренд на релакс в лесу

Общество, 12:57 07 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У жителей Тюменской области вырос интерес к комфортному отдыху на природе. Трафик на сайты тематических агрегаторов и глэмпингов, расположенных в регионе, в начале года увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Пик спроса приходится на предпраздничные дни, когда тюменцы присматривали глэмпинги, чтобы провести за городом длинные выходные. Об этом свидетельствуют данные МегаФона, основанные на анализе обращений к тематическим интернет-ресурсам.

Тюменцы сгенерировали 86 % трафика среди всех пользователей, ищущих варианты атмосферного отдыха в домиках скандинавского стиля в нашем регионе. Ещё 14% прокачали жители из 60 регионов страны. Наибольший интерес проявляют экотуристы из Ханты-Мансийского автономного округа (4%), Свердловской области и Ямала (по 3 % от всего трафика). Живописные тюменские леса и озера привлекают не только соседей, но и представителей центральных регионов страны, Сибири и Дальнего востока. Сайты тюменских глэмпингов изучают в Воронеже, Краснодаре, Карелии и Якутии.

Предпочтения тюменцев и отдыхающих из других регионов различаются. Приезжих привлекают глэмпинги недалеко от городов и популярных термальных источников. А местных жителей больше интересуют небольшие уединенные локации в 30-100 километрах от столицы, а также в соседней Свердловской области и рядом с солеными озерами в Курганской.

Наибольшей популярностью уютные домики на природе пользуются в январе, апреле и мае, когда тюменцы подбирают места для проведения праздничных выходных. Второй пик активности приходится на июль-сентябрь — в эти месяцы трафик на тематические сайты превышает среднегодовые значения на 70 %.

Примечательно, что растущая популярность глэмпингов с их высоким уровнем комфорта не снизили интереса тюменцев к отдыху в палатках. Еще в преддверии летнего сезона года число посетителей на сайтах магазинов с товарами для кемпинга увеличилось на 23 %, а региональный трафик на таких ресурсах вырос на 47 % год к году.

"Интерес к природным локациям Тюменского региона остается высоким во все сезоны благодаря разнообразию уникальных мест и желанию горожан отдохнуть или поработать несколько дней вдали от суеты. Комфорт на природе сегодня включает не только благоприятные бытовые условия, но и современную связь. Например, в зоне действия новой базовой станции вблизи озера Ипкуль в Нижнетавдинском районе интернет-трафик за месяц вырос на 14 %. А в любимых тюменцами местах отдыха в окрестностях Кулиги – на 40 % год к году. Вслед за цифровыми привычками абонентов мы планомерно увеличиваем территорию покрытия 4G и наращиваем скорость передачи данных за счёт установки нового оборудования и модернизации действующих объектов", — комментирует директор МегаФона в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

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# глэмпинг , МегаФон

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