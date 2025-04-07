От жителей Тюменской области принимают мелочь в банках и сетевых магазинах по 19 апреля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Монетная неделя" проходит в Тюменской области, в Югре и на Ямале. Каждый желающий может обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить на свой банковский счет с 7 по 19 апреля.

"Монетная неделя проводится при поддержке Банка России не первый год. Она позволяет вернуть осевшую в копилках мелочь в денежный оборот и сократить затраты на ее чеканку. В этом году можно сдать мелочь не только в банках, но и в сетевых магазинах. Это удобно для покупателей и выгодно для магазинов – монеты для расчетов им всегда нужны", – рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Сдать скопившуюся дома мелочь можно в любой банк, участвующий в акции. Для этого достаточно прийти в офис кредитной организации с паспортом и монетами, которые желательно заранее рассортировать по номиналам, чтобы сократить время на обмен. Чтобы зачислить монеты на счет, нужно быть клиентом этого банка. В магазинах паспорт не потребуется, но могут быть дополнительные условия, например, ограничения по времени приема мелочи.

В осеннюю Монетную неделю жители Тюменской области, Югры и Ямала сдали в банки 1,3 млн штук монет на сумму 7 млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил 6,6 тонны.

Подробности проведения акции, адреса офисов банков, магазинов, участвующих в акции в Тюменском регионе, условия обмена и время приема монет можно узнать на сайте монетнаянеделя.рф.