В Тюмени с 13 апреля стартуют очные финалы олимпиады "Я — профессионал"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Финальные соревнования Всероссийской студенческой олимпиады "Я — профессионал" по направлениям "Нефтегазовое дело" и "Финансы и кредит" пройдут на базе ТюмГУ в апреле.

13 апреля продемонстрируют свои знания и профессиональные компетенции финалисты трека по нефтегазовому делу, организатором которого является Тюменский госуниверситет, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза. Задание финала полностью практико-ориентированное. За четыре часа участникам необходимо представить наиболее эффективную стратегию разработки месторождения. Модель месторождения сформирована на базе реальных данных одного из месторождений Западной Сибири. А 17 апреля ТюмГУ как вуз-соорганизатор примет финалистов по направлению "Финансы и кредит".

По итогам участники смогут получить статус дипломанта проекта, льготы при поступлении на следующую ступень образования, а также доступ к карьерному порталу, где размещены вакансии и стажировки от отраслевых лидеров — партнеров олимпиады. Помимо возможности начать профессиональный путь в крупнейших компаниях, для золотых, серебряных и бронзовых медалистов проекта предусмотрены денежные премии до 300 тыс. рублей.

Расписание и материалы финалов размещены на официальном сайте.