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Систему "ЦУР.Бизнес.72" презентовали в Президентской академии

Экономика, 15:02 08 апреля 2025

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Систему "ЦУР.Бизнес.72" презентовал на площадке Президентской академии генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов. Ресурс запустили в регионе в сентябре 2024 года.

За этот период принято 183 обращения, на все из них оперативно предоставлены ответы. Один из тюменских предпринимателей обратился в "ЦУР.Бизнес.72" сразу по нескольким вопросам: регистрация товарного знака, маркетинговая упаковка услуги, защита интеллектуальной собственности. Ответы и консультации даны оперативно в течение трех дней с момента обращения. Это значит, что предприниматель может внедрять полученные рекомендации, сообщает инвестагентство.

Новые механизмы поддержки инвестиций и улучшения делового климата, в том числе запуск платформы обратной связи для бизнеса, обсудили на комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции". Одним из ключевых вопросов стало внедрение системы обратной связи для предпринимателей. Теперь бизнес из любого региона может направить обращение через портал "Госуслуг".

Наиболее востребованы у предпринимателей консультации по вопросам разрешительной документации и мерам поддержки бизнеса.

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# инвестиционное агентство

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15:02 08.04.2025 Систему "ЦУР.Бизнес.72" презентовали в Президентской академии

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