  • 9 апреля 20259.04.2025среда
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер юго-восточный

В Аромашевском районе прошли тактические противопожарные учения

Общество, 10:57 09 апреля 2025

из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова

Тактические противопожарные учения прошли в Аромашевском районе. Сотрудники лесопожарных формирований Тюменской области отработали навыки по тушению лесного пожара, сообщил глава муниципального образования Игорь Власов в своем Telegram-канале.

"По легенде учения, на землях лесного фонда произошел пожар. Его обнаружил лётчик-наблюдатель, который производил авиационный противопожарный мониторинг лесного фонда Тюменской области", - уточняется в сообщении.

Для ликвидации возгорания доставили группу из шести пожарных-десантников на вертолёте МИ-8 АМТ/МТВ. Затем к месту пожара прибыли сводные группы пожаротушения на спецтехнике и пожарных машинах. Трактор МТЗ-82 с плугом проложил минерализованные полосы. Для мониторинга специалисты Тюменской авиабазы использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа, квадрокоптер.

Службы продемонстрировали различные этапы и способы тушения лесного пожара – от локализации огня до создания опорной минерализованной полосы.

Отметим, ход тактических учений оценивали директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов и директор Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов Николай Мальцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Аромашевский район , лесные пожары , противопожарный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:30 09.04.2025Земляную насыпь построили для защиты деревни от паводка в Викуловском районе
11:19 09.04.2025Первый "Дом Юнармии" открыли в Ишимском районе
10:57 09.04.2025В Аромашевском районе прошли тактические противопожарные учения
10:46 09.04.2025Тюменские специалисты отремонтируют лифты в 22 домах Краснодона

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора