В Аромашевском районе прошли тактические противопожарные учения

| Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района Игоря Власова

Тактические противопожарные учения прошли в Аромашевском районе. Сотрудники лесопожарных формирований Тюменской области отработали навыки по тушению лесного пожара, сообщил глава муниципального образования Игорь Власов в своем Telegram-канале.

"По легенде учения, на землях лесного фонда произошел пожар. Его обнаружил лётчик-наблюдатель, который производил авиационный противопожарный мониторинг лесного фонда Тюменской области", - уточняется в сообщении.

Для ликвидации возгорания доставили группу из шести пожарных-десантников на вертолёте МИ-8 АМТ/МТВ. Затем к месту пожара прибыли сводные группы пожаротушения на спецтехнике и пожарных машинах. Трактор МТЗ-82 с плугом проложил минерализованные полосы. Для мониторинга специалисты Тюменской авиабазы использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа, квадрокоптер.

Службы продемонстрировали различные этапы и способы тушения лесного пожара – от локализации огня до создания опорной минерализованной полосы.

Отметим, ход тактических учений оценивали директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов и директор Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов Николай Мальцев.