В Тюмени и Тобольске встретят 200 участников железнодорожного круиза "В Сибирь"

| Фото: t.me/visittyumenn | Фото: t.me/visittyumenn

200 участников железнодорожного круиза "В Сибирь" встретят в Тюмени и Тобольске. Туристы приедут из Москвы, Подмосковья и других регионов. Они посетят также Ялуторовск, Екатеринбург и Пермь, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В воскресенье, 13 апреля на перроне тюменского вокзала гостей встретит купчиха с самоваром и угощениями от потомков купцов Колокольниковых. Затем туристы совершат обзорную экскурсию, посетят термальные источники и вечернюю набережную.

В Ялуторовске для участников круиза испекут метровый блин, устроят народные забавы и крестьянское застолье.

В Тобольске 14 апреля гостей встретят театрализованным представлением, гармошкой, частушками и угощениями. Туристы прогуляются по знаковым достопримечательностям города и познакомятся с историей купечества.