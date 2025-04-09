В Тюмени открылся учебно-тренировочный центр подготовки операторов БПЛА

фото управления Росгвардии по Тюменской области фото управления Росгвардии по Тюменской области

Учебно-тренировочный центр подготовки операторов беспилотных воздушных судов открылся в Тюменском институте повышения квалификации сотрудников МВД России.

В церемонии открытия приняли участие начальник ТИПК МВД России полковник полиции Дмитрий Кокорин, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Андрей Борисов, заместитель начальника департамента образования и науки Тюменской области, начальник управления надзора и контроля в сфере образования Антон Богданов.

фото управления Росгвардии по Тюменской области фото управления Росгвардии по Тюменской области

Работа внешнего пилота БВС была продемонстрирована уже на этапе перерезания символической красной ленты перед входом в учебно-тренировочный центр: ножницы участникам церемонии доставил беспилотный летательный аппарат.

Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России определен базовой образовательной организацией в Уральском федеральном округе по подготовке операторов и пилотов-инструкторов беспилотных воздушных судов территориальных органов МВД России на региональном уровне. В рамках межведомственного взаимодействия и выстраивания ведомственной системы подготовки кадров в сфере применения и эксплуатации беспилотных авиационных систем обучение по управлению БПЛА будут проходить военнослужащие и сотрудники Росгвардии.

фото управления Росгвардии по Тюменской области фото управления Росгвардии по Тюменской области

Как отметили в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области, беспилотные летательные аппараты и робототехника сегодня являются важным инструментом в обеспечении безопасности и правопорядка, они активно используются спецподразделениями Росгвардии для выполнения служебно-боевых задач, в том числе в ходе СВО, а также при проведении мероприятий по борьбе с преступностью, экстремизмом и терроризмом.

фото управления Росгвардии по Тюменской области фото управления Росгвардии по Тюменской области

В ходе теоретической подготовки сотрудники изучат нормативные правовые акты, регламентирующие воздушное движение, топографию и авиационную картографию, вопросы использования воздушного пространства и производство полетов государственной беспилотной авиации специального назначения. На практике обучающиеся отработают навыки пилотирования БВС на средствах обучения, техническое обслуживание, летную подготовку и другие тренировки на специализированных полигонах.