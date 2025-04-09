Благотворительная акция "Красная гвоздика" стартует в Тюменском районе 10 апреля
Благотворительная акция "Красная гвоздика" стартует в Тюменском районе 10 апреля. В рамках акции представители штаба "Волонтёры Победы" распространяют значки с изображением гвоздики за добровольные пожертвования, сообщает пресс-служба районной администрации.
Все собранные средства направят на медицинскую помощь ветеранам: на оплату операций и курсов реабилитации, покупку современных слуховых аппаратов, электрических колясок, медицинских кроватей и медикаментов.
Участником может стать каждый житель столичного. Для этого необходимо приобрести значок у сотрудников молодежного центра "Поколение": Червишевское и Онохинское сельские поселения - Анжела Михалёва; Богандинское СП - Марина Полунина; Чикчинское и Мальковское СП - Гузель Зайнулина; Муллашинское СП - Карина Хусаинова; Каскаринское СП - Татьяна Машканцева; Кулаковское СП - Валентина Степанова; Боровское СП - Павел Клеймёнов; на сайте акции.