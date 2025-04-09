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Благотворительная акция "Красная гвоздика" стартует в Тюменском районе 10 апреля

Общество, 15:21 09 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Благотворительная акция "Красная гвоздика" стартует в Тюменском районе 10 апреля. В рамках акции представители штаба "Волонтёры Победы" распространяют значки с изображением гвоздики за добровольные пожертвования, сообщает пресс-служба районной администрации.

Все собранные средства направят на медицинскую помощь ветеранам: на оплату операций и курсов реабилитации, покупку современных слуховых аппаратов, электрических колясок, медицинских кроватей и медикаментов.

Участником может стать каждый житель столичного. Для этого необходимо приобрести значок у сотрудников молодежного центра "Поколение": Червишевское и Онохинское сельские поселения - Анжела Михалёва; Богандинское СП - Марина Полунина; Чикчинское и Мальковское СП - Гузель Зайнулина; Муллашинское СП - Карина Хусаинова; Каскаринское СП - Татьяна Машканцева; Кулаковское СП - Валентина Степанова; Боровское СП - Павел Клеймёнов; на сайте акции.

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# благотворительность , Тюменский район

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