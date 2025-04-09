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Житель Сорокинского района насмерть зарезал знакомую

Происшествия, 15:54 09 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

76-летнего жителя Сорокинского района обвиняют в убийстве знакомой и причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

5 февраля 2025 года обвиняемый в своей квартире в с. Большое Сорокино распивал спиртное в компании знакомых мужчины и женщины. Во время совместного застолья хозяин квартиры приревновал 40-летнюю односельчанку к 56-летнему знакомому. Он схватил нож и нанес по одному удару каждому из пострадавших. Обоих госпитализировали в медицинское учреждение. Спасти женщину не удалось — она скончалась через несколько часов. Мужчина остался жив.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ст. "Убийство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Его направили в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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# СУ СК РФ по Тюменской области , убийство

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