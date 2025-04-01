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Тюменцы в "Космосе" услышат фрагменты переговоров космонавтов

Общество, 09:07 11 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Эхо далеких звезд" начнется в молодежном театральном центре "Космос" 12 апреля в 15 часов. Гости услышат фрагменты переговоров и подлинные записи космонавтов.

"12 апреля 1961 года — день, который навсегда изменил историю человечества. В то утро Юрий Гагарин приблизил будущее и сделал былью давнюю сказку. Приглашаем тебя услышать и узнать о покорителях бесконечного пространства. Вместе мы вспомним историю космических полетов и ощутим себя первооткрывателями", - обещают авторы.

Регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.

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# День космонавтики , космос , МТЦ Космос

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