Тюменцы в "Космосе" услышат фрагменты переговоров космонавтов
"Эхо далеких звезд" начнется в молодежном театральном центре "Космос" 12 апреля в 15 часов. Гости услышат фрагменты переговоров и подлинные записи космонавтов.
"12 апреля 1961 года — день, который навсегда изменил историю человечества. В то утро Юрий Гагарин приблизил будущее и сделал былью давнюю сказку. Приглашаем тебя услышать и узнать о покорителях бесконечного пространства. Вместе мы вспомним историю космических полетов и ощутим себя первооткрывателями", - обещают авторы.
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Возрастное ограничение: 12+.