Тюменцам советуют применять технику "Крюки" для снижения тревожности

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Технику "Крюки" Деннисона советуют применять людям с повышенной тревожностью. О специальных упражнениях рассказала клинический психолог Областной клинической психиатрической больницы Елена Чернышова.

"Сядьте на стул, выпрямитесь. Скрестите ноги: лодыжка левой ноги поверх лодыжки правой. Соедините пальцы рук в замок, большой палец правой руки поверх большого пальца левой. Выверните ладони наизнанку, повернув их к груди, прижмите кончик языка к нёбу - несколько минут в этом положении помогут гармонизировать эмоции", - отмечает доктор.

Почувствовав тревогу, не ждите, пока она утихнет сама, говорит психолог. Причина, вызвавшая это состояние, может только усилиться. "Начните действовать, применяя методы самопомощи. Существуют способы смягчить "хватку" тревоги", - предупреждает Елена Чернышова.

Также важно научиться переключать внимание: медитации с голосовым сопровождением — отличный способ отвлечься от навязчивых мыслей, образов и картинок, которые воссоздают внутреннее беспокойство, часто являются более мощными триггерами тревоги.

"Если самопомощь дает лишь кратковременный эффект, не откладывайте визит к специалисту. Психологи, психотерапевты и психиатры помогут разобраться в причинах вашей тревоги и разработают индивидуальную стратегию ее преодоления. Не оставайтесь один на один с этой проблемой – своевременная помощь может изменить вашу жизнь к лучшему", - уверена Чернышова.