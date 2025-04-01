  • 10 апреля 202510.04.2025четверг
  • USD86,0923
    EUR95,0910
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер северный

Тюменцам советуют применять технику "Крюки" для снижения тревожности

Общество, 12:14 10 апреля 2025

t.me/depzdravto

Технику "Крюки" Деннисона советуют применять людям с повышенной тревожностью. О специальных упражнениях рассказала клинический психолог Областной клинической психиатрической больницы Елена Чернышова.

"Сядьте на стул, выпрямитесь. Скрестите ноги: лодыжка левой ноги поверх лодыжки правой. Соедините пальцы рук в замок, большой палец правой руки поверх большого пальца левой. Выверните ладони наизнанку, повернув их к груди, прижмите кончик языка к нёбу - несколько минут в этом положении помогут гармонизировать эмоции", - отмечает доктор.

Почувствовав тревогу, не ждите, пока она утихнет сама, говорит психолог. Причина, вызвавшая это состояние, может только усилиться. "Начните действовать, применяя методы самопомощи. Существуют способы смягчить "хватку" тревоги", - предупреждает Елена Чернышова.

Также важно научиться переключать внимание: медитации с голосовым сопровождением — отличный способ отвлечься от навязчивых мыслей, образов и картинок, которые воссоздают внутреннее беспокойство, часто являются более мощными триггерами тревоги.

"Если самопомощь дает лишь кратковременный эффект, не откладывайте визит к специалисту. Психологи, психотерапевты и психиатры помогут разобраться в причинах вашей тревоги и разработают индивидуальную стратегию ее преодоления. Не оставайтесь один на один с этой проблемой – своевременная помощь может изменить вашу жизнь к лучшему", - уверена Чернышова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# медицинская помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 10.04.2025Дождь и мокрый снег прогнозируют в Тюменской области 11 апреля
13:42 10.04.2025Сотрудники завода "Фармасинтез" в Тюмени прошли тест на эмоциональное выгорание
13:20 10.04.2025Гастрономический фестиваль "Привал Победы" пройдет в Тюмени на двух площадках
12:47 10.04.2025Более 300 участников карьерного форума ТюмГУ вошли в кадровый резерв компаний

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора