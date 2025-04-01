Цветы жителя Тюменского района Юрия Антонова высаживают в городах УФО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рассада, которую выращивает житель Тюменского района Юрий Антонов, пользуется популярностью в городах Уральского федерального округа. Из нее впоследствии вырастают красивые петунии, бархатцы, бегонии, виола, гвоздика, газания, лобелия — цветы, которые отлично подходят для озеленения общественных пространств.

Выращиванием цветочной и овощной рассады Юрий Антонов занимается в Ембаево с 2008 года. Материалом интересуются в Тюмени, Тобольске, Кургане, Челябинске, Екатеринбурге, Новом Уренгое.

"На сегодняшний день пошли по пути выращивания сеянцев из семян, стараемся, чтобы семя всходило в ста процентах случаев. Стали более углубленно подходить к технологиям выращивания, чтобы растения были здоровы, разрастались на клумбах, а не гибли. Идет борьба с грибковыми болезнями. Изучаем препараты, посещаем семинары. Например, в прошлом обучались на курсах в Турции", — поделился владелец ООО "Урожай" Юрий Антонов.

Выращивают рассаду в специальные кассеты на 264 ячейки. Потом сеянцы переносят в парники и рассаживают. От выращивания в ящиках в хозяйстве ушли, поскольку это губительно для растений.

В 2025 году 20% от всего количества семян посеяли в январе-феврале. В марте высадили уже 60%. Сейчас досаживают остатки материала. Высадку важно разграничивать по времени, чтобы все семена не взошли разом, отмечает эксперт.

В хозяйстве выращивают около двух миллионов корешков однолетников. Занимаются здесь и рассадой ремонтантной клубники. Выбирают только те сорта ягоды, которые плодоносят до самых холодов, выдерживают и жару, и низкие температуры. Под клубнику отведена площадь в один гектар. Эту рассаду приобретают частники и после высаживают на своих участках.

Выращивает Юрий Антонов и тюльпаны к Международному женскому дню. Правда, объемы снизили, поскольку для этих цветов нужны особые условия, подход и отдельная теплица.

Горячая пора для хозяйства наблюдается в мае-июне. С начала мая покупатели приобретают материал для украшения собственных участков, с середины месяца начинается озеленение в Тюмени. В начале июня продукцию разбирают северные заказчики, добавила заместитель директора Марина Антонова.

Цветы из хозяйства Юрия Антонова каждый год радуют людей на территории вокруг ансамбля Большой мечети. В 2019 году, когда Ембаевский сельский музей впервые присоединился к акции "Ночь музеев", предприниматель подарил четыре дикие груши. Маленькие саженцы высадили вместе с ветеранами, жителями села. Теперь деревья уже большие, дают плоды.

"Каждый год Юрий Васильевич вместе с другими партнерами, которые выращивают в селе рассаду, тоже предоставляют цветы. Это и гортензии, и наши любимые бархатцы, и петунии. До глубокой осени наша территория благоухает, в цветах", — поделилась хранитель фонда Ембаевского сельского музея, краевед Нэля Файзуллина.

Инна Пахомова