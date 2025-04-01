"Невероятные истории" расскажут работы Веры Станишевской на новой выставке в Тюмени
Открытие персональной выставки Веры Станишевской "Невероятные истории" пройдет в арт-салоне "На Никольской" центральной городской библиотеки 16 апреля, сообщает департамент культуры Тюмени.
Экспозиция познакомит публику с многогранным творчеством известного эстонского графика, классика книжной иллюстрации Веры Станишевской.
Для осуществления своих замыслов автор использует самые разнообразные техники и материалы. Свободно обращается к акварели, гуаши, работает тушью, пером, нередко прибегает к печатным техникам: офорту, акватинте, шелкографии. Она максимально использует их богатые тональные, фактурные, экспрессивные эффекты.
На открытии пройдет творческая встреча с коллекционером, директором института художественных и гуманитарных проектов Дмитрием Фроловым.
Посетить выставку можно до 18 мая. Вход свободный. Справки по телефону 69-90-59. Мероприятие проходит в рамках культурно-просветительского проекта "Искусство книги".
Возрастное ограничение: 12+