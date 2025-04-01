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"Невероятные истории" расскажут работы Веры Станишевской на новой выставке в Тюмени

Общество, 08:27 11 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие персональной выставки Веры Станишевской "Невероятные истории" пройдет в арт-салоне "На Никольской" центральной городской библиотеки 16 апреля, сообщает департамент культуры Тюмени.

Экспозиция познакомит публику с многогранным творчеством известного эстонского графика, классика книжной иллюстрации Веры Станишевской.

Для осуществления своих замыслов автор использует самые разнообразные техники и материалы. Свободно обращается к акварели, гуаши, работает тушью, пером, нередко прибегает к печатным техникам: офорту, акватинте, шелкографии. Она максимально использует их богатые тональные, фактурные, экспрессивные эффекты.

На открытии пройдет творческая встреча с коллекционером, директором института художественных и гуманитарных проектов Дмитрием Фроловым.

Посетить выставку можно до 18 мая. Вход свободный. Справки по телефону 69-90-59. Мероприятие проходит в рамках культурно-просветительского проекта "Искусство книги".

Возрастное ограничение: 12+

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# арт-салон , библиотека , выставка

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