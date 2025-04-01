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Владимир Якушев: Мы точно победим, решим все вопросы по восстановлению Донбасса

Общество, 21:45 09 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным посетил шахту "Комсомолец Донбасса", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Это градообразующее предприятие, на котором трудится почти три тысячи человек.

“Мы сегодня всей страной работаем на то, чтобы экономика Донбасса восстанавливалась. Мы точно победим, решим все вопросы по восстановлению Донбасса и достигнем тех целей, которые нам обозначает президент Владимир Путин", – сказал Владимир Якушев.

Шахта имеет качественные перспективы развития, а ее работа помогает обеспечить энергетическую безопасность региона, подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин.

“И, конечно, мы видим целеустремленность горняков. Здесь есть и участники специальной военной операции — более полутора тысяч сотрудников. Предприятие развивается, ребятам есть, куда вернуться после победы. Поэтому будем стараться вводить дополнительные меры поддержки, чтобы предприятие было и самодостаточным и могло подтянуть за собой смежные отрасли", — сказал он.

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# Владимир Якушев , Донбасс

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