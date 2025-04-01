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Тюменцам покажут документалки "Куда едут бабушки?" и "О чем говорят вывески"

Общество, 16:38 10 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Премьерные показы шести документальных короткометражек студентов Школы перспективных исследований SAS пройдут в молодежной резиденции "Башня" 12 апреля. Картины ребята сняли за два месяца.

Тюменцам представят фильмы "Сквозь призму стиля", "(Не) местные", "На память", "Куда ведет подиум", "Куда едут бабушки?" и "О чем говорят вывески".

"Я выступал в роли преподавателя на курсе у ребят, который длился четыре месяца. По итогу был питчинг, где они презентовали свои идеи и с помощью голосования мы выбрали те, что будут сняты. Конечно, вижу, какие моменты можно было бы доработать, что усилить, а где, наоборот, получилось удачнее. Но не стоит забывать, что для них это первый опыт в съемках документального кино. В любом случае оценивать будут зрители на показе, я свои оценки уже выставил, и с задачей справились все", – рассказал корреспонденту "Тюменской линии" режиссер, директор кинокомпании "Станция документальная" Дмитрий Колобов.

Начало показа — в 18 часов. После просмотра зрители смогут задать вопросы авторам.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+

Виктория Макарова

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# документальное кино , кинопоказы , короткометражки , студенты

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