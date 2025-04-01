Сотрудники завода "Фармасинтез" в Тюмени прошли тест на эмоциональное выгорание
Лекцию-тренинг для сотрудников завода "Фармасинтез - Тюмень" провели специалисты кафедры медицинской профилактики и реабилитации Тюменского медицинского университета. Работники прошли тест на определение признаков эмоционального выгорания, который позволил предварительно диагностировать их состояние, сообщает института фармации ТМУ.
Спикером выступила доцент кафедры, врач-терапевт, психиатр и сексолог, к.м.н. Аурика Степовая. Она рассказала о фазах работоспособности в течение суток, возрастных особенностях работоспособности, эмоциональных реакциях и копинг-стратегиях.
"Умение говорить не только грамотно, но и на одном языке с аудиторией – это действительно высший пилотаж. Аурика Владимировна подняла важную тему и предложила эффективные способы борьбы со стрессом так, что каждый участник был вовлечен и заинтересован. Ее подход к подаче информации делает сложные темы доступными и понятными, что особенно ценно в нашем "быстром" мире", - сказала менеджер по внешним и внутренним коммуникациям "Фармасинтез-Тюмень" Марина Романова.
Сотрудникам предприятия предложили поучаствовать в недельном курсе по снижению уровня стресса.