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Жителю Уватского района грозит 12 лет тюрьмы за смертельное ДТП

Происшествия, 13:31 10 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лишение свободы до 12 лет тюрьмы грозит 59-летнему жителю Уватского района за смертельное ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В сентябре 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Mercedes-Benz ML320 в с. Уват наехал на идущую по обочине семилетнюю школьницу, после чего скрылся с места происшествия. В тот же день водителя задержали.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, от которых она скончалась в больнице через четыре месяца, не приходя в сознание.

Прокуратура заявила гражданский иск в интересах родителей погибшей о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей. Мужчину заключили под стражу, на автомобиль наложили арест.

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# ДТП , прокуратура

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